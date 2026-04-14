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Gobernador Lacava se reunirá con representantes de Corpoelec y los alcaldes hoy (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Gobernador Lacava se reunirá con representantes de Corpoelec

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Danny Valdiviezo
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El gobernador Rafael Lacava se reunirá con representantes de Corpoelec y los alcaldes de los municipios del estado Carabobo. La primera autoridad regional habló sobre el problema que hay en el sistema eléctrico.

Es por ello que se reunirá con los representantes de la corporación eléctrica nacional correspondiente a Carabobo para hablar del tema. Dicha reunión será hoy martes 14 de abril de 2026.

 

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Gobernador Lacava se reunirá con representantes de Corpoelec

Dijo Lacava sobre una turbina que hay en Planta Centro y que están trabajando con la empresa que la instaló para poner la misma a trabajar. Resaltó el gobernador que en Carabobo se está trabajando sobre lo que es la electricidad.

Recordó que en su gestión como alcalde de Puerto Cabello, le tocó enfrentar el problema del agua. Es por ello que dijo que se está trabajando sobre lo que es la electricidad.

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