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Situación irregular en el peaje de Guacara luego de una persecución por un PNB herido

By Redacción Carabobo
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Situación irregular en el peaje de Guacara

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Una situación irregular en el peaje de Guacara se presentó en horas de la noche de ayer lunes 13 de abril de 2026. En el sector La Lucha de Guacara unos sujetos abordaron a un funcionario de la PNB y lo hirieron de bala, dijo el medio NotiSanDiego.

Uno de los familiares del oficial comenzó a perseguir a los sujetos hasta el peaje de Guacara, donde estos se vieron acorralados. Las autoridades en el peaje lograron dar captura a uno de los sujetos que disparó contra el policía.

Situación irregular en el peaje de Guacara luego de una persecución por un PNB herido

Estos iban en un automóvil color gris, otros dos sujetos que iban en el carro lograron darse a la fuga al costado del peaje de Guacara, huyendo hacia la zona enmontada. En el lugar hubo un despliegue policial que contó con funcionarios de la GNB.

Además de la División de Vigilancia de Tránsito Terrestre y Policía de Carabobo. Los funcionarios estaban desplegados en las inmediaciones del peaje. Se pudo conocer que el estado de salud del PNB herido es reservado.

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SourceNotiSanDiego
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