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Rescatado un perro en un espacio confinado en Naguanagua

By Danny Valdiviezo
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Rescatado un perro en un espacio confinado en Naguanagua
Foto: Protección Civil Carabobo.

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Danny Valdiviezo
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Fue rescatado un perro en un espacio confinado en Naguanagua, estado Carabobo. Ayer 13 de abril de 2026 funcionarios de Protección Civil se desplegaron para poder efectuar el rescate del canino.

El incidente fue reportado por los habitantes del Conjunto Residencial «Profesionales» de la Urbanización «Mañongo». Estos informaron la caída accidental del animal en una alcantarilla de drenaje de aguas pluviales de la vía pública de dicho sector.

Quedando imposibilitado para salir por sus propios medios. Atendiendo al llamado de emergencia de la comunidad, una comisión de la brigada motorizada de la Fuerza Naranja se articuló de inmediato al sitio para evaluar la situación.

Rescatado un perro en un espacio confinado en Naguanagua
Los funcioinarios lograron el rescate del canino.
El perrito solo estaba nervioso. Fotos: Protección Civil.

Rescatado un perro en un espacio confinado en Naguanagua

Una vez en el lugar, procedieron a realizar maniobras especializadas de rescate en espacios confinados, logrando extraer al animal de forma segura y sin lesiones aparentes. El canino solo se mostró nervioso en la situación.

Este es el segundo animal rescatado en Naguanagua, luego que el domingo un gato subiera a un árbol y tuvieron que rescatarlo. El despliegue efectivo de los funcionarios permitió dar respuesta rápida a la situación, garantizando la integridad física de la mascota en medio de un entorno de difícil acceso.

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