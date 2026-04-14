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Efemérides del 14 de abril, Día del Panamericanismo

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 14 de abril

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 14 de abril nos recuerdan que hoy se celebra el Día del Panamericanismo, o Día de las Américas, se celebra para conmemorar la unión; paz y fraternidad entre las naciones del continente americano.

Un día como hoy nació Ralph Arnold (1875) Ingeniero geólogo estadounidense. Que junto a su equipo de geólogos, realizaron en 1912, un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela.

Se crea el Parque Nacional Terepaima (1976). Este se ubica entre las zonas montañosas de los estados Lara y Portuguesa. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se hizo este decreto con el fin de preservar la zona. Es uno de los parques menos concurridos del país.

Muere Simone de Beauvoir (1986) Escritora, profesora y filósofa francesa.

Efemérides del 14 de abril

Se completa el mapa del Genoma Humano (2003). ADN más Parecido al Humano.

Se funda la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol WBSC (2013).

Hoy se celebra el Día del Panamericano. Día de las Américas. Día Internacional de la Lucha contra el Chagas. Día Internacional del Arquero.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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