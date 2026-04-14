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Una menor de edad en Palo Negro estado Aragua fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición. La adolescente de 12 años de edad quedó identificada como Andreína Cedeño.

Ayer lunes 13 de abril, fue encontrado el cadáver en una vivienda en el sector Los Hornos en Palo Negro, municipio Libertador. Al lugar se presentó una comisión del CICPC para hacer el levantamiento del hecho.

Menor de edad en Palo Negro encontrada sin vida

Los vecinos de la menor indicaron que ella vivía sola con el papá el cual es de paradero desconocido. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense ubicado en la urbanización Caña de Azúcar.

Luego de las primeras investigaciones, los detectives se encuentran estudiando el caso el cual ha conmocionado esta zona de la entidad aragüeña.

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