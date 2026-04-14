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Las lluvias en Morón, en el litoral carabobeño afectaron varias zonas del municipio. Los bomberos de Juan José Mora han estado en alerta en varios sectores. En las últimas 24 horas se han presentado fuertes lluvias en esa zona.

Lo que ha hecho que tanto los ríos como quebradas suban en su nivel, el sector Palma Sola en las últimas horas presentó anegaciones. Es por ello que los bomberos han estado desplegado atendiendo la situación.

Lluvias en Morón

“Nuestro equipo se mantiene desplegado con el recorrido y monitoreo en el sector 3 de Palma Sola. El cual presenta anegación producto de las continuas lluvias que se presentan en el municipio”, dijeron los bomberos.

Los funcionarios bomberiles como grupos de rescate se han desplegado en Urama para atender la situación de ríos como quebradas en la zona. Como han estado vigilantes ante el nivel del Río Morón y otras quebradas.

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