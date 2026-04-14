Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Económica abril 2026 y bono a los docentes

By Redacción Carabobo
0
406

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El canal del estado, Venezolana de Televisión informó que inició el pago del Bono Contra la Guerra Económica a los empleados de la administración pública. El Monto a pagar son 150 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Bono Contra la Guerra Económica abril 2026

Monto de 71.250

Corresponsabilidad y formación para los docentes

Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, abril 2026. «Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de Formación «.

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 23.650,00 Bs.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Pensión IVSS del mes de mayo 2026 con fecha probable de pago

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceVTV Canal 8
Artículo anterior
Lluvias en Morón afectaron a varios sectores, bomberos en alerta
Artículo siguiente
Hombre quedó detenido en Guacara por presunta agresión física
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes