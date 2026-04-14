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El canal del estado, Venezolana de Televisión informó que inició el pago del Bono Contra la Guerra Económica a los empleados de la administración pública. El Monto a pagar son 150 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Bono Contra la Guerra Económica abril 2026

Monto de 71.250

Corresponsabilidad y formación para los docentes

Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, abril 2026. «Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de Formación «.

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 23.650,00 Bs.

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