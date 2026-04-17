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La pensión IVSS del mes de mayo 2026 ya tiene fecha probable, los abuelos además esperan el Bono Contra la Guerra Económica, el cual generalmente se paga el mismo día. Recordemos que las personas de la tercera edad cobran 58 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

El próximo 21 de este mes los pensionados cobrarán el monto de la pensión 130 bolívares, más un monto aproximado de 27 mil bolívares por concepto del bono Contra la Guerra Económica. El cual llega por la Plataforma Patria.

Pensión IVSS del mes de mayo 2026

Los adultos mayores cierran la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica mensual, ya que primero dicho bono se paga a los empleados de la administración pública. Luego a los jubilados de la administración pública.

Recuerda visitar al menos dos veces al mes la cuenta en el Sistema Patria, donde debes además mantener tus datos al día. Si cambiaste tu número telefónico o correo electrónico debes actualizarlo.

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