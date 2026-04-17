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El creador de los parques temáticos en Mérida, Alexis Montilla falleció hoy a los 82 años de edad. Montilla era una de las figuras que más profundizó el turismo en el estado Mérida con los mágicos parques.

La mañana de hoy viernes 17 de abril de 2026 se confirmó el fallecimiento al lado de sus familiares. Montilla fue un emprendedor desde el comienzo, una personas que de dedicó por entero a conocer la cultura y proyectarla.

Falleció Alexis Montilla creador de los parques temáticos en Mérida

Tres parques que se convirtieron en iconos del turismo, como lo es Los Aleros, el cual se fundó en el año 1984, además de la Venezuela de Antier. Uno de los parques más visitados del país, al igual que La Montaña de los Sueños.

Dichas obras impulsaron a Mérida, las visitas a sus parques se multiplicaban teniendo a millones de personas año tras año. Montilla fue un conocedor de cada rincón de Mérida y de Venezuela para plasmarlo en un parque.

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