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Los jubilados de la administración pública están a la espera del Bono Contra la Guerra Económica mes de abril. Esto luego que los empleados de la administración pública cobraran el monto de 150 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

El monto probable a cobrar sería entre 63.500 y 63 mil bolívares, Este estaría pagándose en las próximas horas mediante el Sistema Patria.

Esta semana comenzó a pagarse estas bonificaciones las cuales marcan la segunda fase de las ayudas entregadas por el gobierno nacional a través de la Plataforma Patria. Estas están en el orden de los 150, 133 y 58 dólares.

Bono Contra la Guerra Económica mes de abril

Se espera que para el próximo 21 de este mes los pensionados cobren el monto asignado por concepto de Guerra Económica. Luego se espera para fin de mes las bonificaciones de Corresponsabilidad y Formación, Cuadrantes de Paz y Cultores Populares.

Recuerda entrar a tu cuenta en el Sistema Patria además de contestar las encuestas que hay en la misma. Como mantener activos tu número de teléfono además del correo electrónico, si los has cambiado.

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