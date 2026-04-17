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Las efemérides de hoy 17 de abril nos recuerdan que un día como hoy, falleció la gran y primera actriz Mayra Alejandra. Considerada como una de las mejores actrices de nuestro país.

Inicia la Sublevación de Juan Francisco León (1749). Fue un levantamiento popular ocurrido en la Provincia de Venezuela, liderado por el comerciante español Juan Francisco León, quien se oponía al monopolio comercial impuesto por la Real Compañía Guipuzcoana, con sede en el País Vasco, la cual tenía el control exclusivo del comercio en Venezuela.

Gabriel García Márquez, el escritor y nobel de literatura murió un día como hoy en 2014. El estelar escritor falleció en México.

En horas de la mañana, de un 17 de abril de 2014 falleció Cheo Feliciano. El estelar cantante de las Estrellas de Fania murió en un accidente automovilístico.

Muere Benjamin Franklin (1790) Político, científico e inventor estadounidense, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Obtuvo el título de El Primer Estadounidense por su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial. Además, es conocido por aparecer en los billetes de 100 dólares y por su famoso experimento con la cometa.

Nace J. P. Morgan (1837) Banquero y coleccionista de arte estadounidense, fundador de la institución bancaria J.P. Morgan & Co., hoy JP Morgan Chase & Co., la primera institución bancaria de Estados Unidos.

Efemérides de hoy 17 de abril

Se funda la Liga Inglesa de Fútbol (1888).

Se crea la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Camradio, con el propósito de representar y apoyar a las empresas de radiodifusión en el país (1950). Camradio trabaja en la defensa de la libertad de expresión, la modernización de la radio.

HBO transmite el primer episodio de Juego de Tronos (2011). Es una adaptación televisiva de la saga literaria Canción de hielo y fuego, que se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a millones de espectadores con sus intrigas políticas, batallas épicas y personajes complejos.

Día de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur.

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