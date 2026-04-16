Comenzó la entrega del beneficio de la bolsa Clap en abril en Caracas. Desde el 13 y hasta el 17 de este mes comenzó a repartirse la misma. Dicha bolsa tiene en la actualidad un costo de 350 bolívares, y está trayendo un total de 17 productos.
En las parroquias de Altagracia como La Pastora comenzó la entrega de la bolsa. En Caracas y otras zonas del país se están organizando los mercados a cielo abierto donde se venden productos a buenos precios.
Bolsa Clap en abril en Caracas
3 kilos de harina de maíz (La Lucha)
1 litro de aceite
250 gr de leche
250 gr de Nutrichicha
2 latas de sardinas de 170 gr cada una
1 kilos de arroz
1 kilo de azúcar
2 mortadelas de pollo especial enlatada
Sal de 500 gr
1 kilo de arvejas
Caraotas de 500 gr
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