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Comenzó la entrega del beneficio de la bolsa Clap en abril en Caracas. Desde el 13 y hasta el 17 de este mes comenzó a repartirse la misma. Dicha bolsa tiene en la actualidad un costo de 350 bolívares, y está trayendo un total de 17 productos.

En las parroquias de Altagracia como La Pastora comenzó la entrega de la bolsa. En Caracas y otras zonas del país se están organizando los mercados a cielo abierto donde se venden productos a buenos precios.

Bolsa Clap en abril en Caracas

3 kilos de harina de maíz (La Lucha)

1 litro de aceite

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

2 latas de sardinas de 170 gr cada una

1 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

2 mortadelas de pollo especial enlatada

Sal de 500 gr

1 kilo de arvejas

Caraotas de 500 gr

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