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El gobernador Lacava en la avenida Bolívar de Valencia hoy jueves 16 de abril de 2026 activó el Plan Cayapa Eléctrico en Carabobo. Dicho plan es la respuesta ante el problema de la electricidad que se vive en la entidad y el país.

El mandatario regional, en compañía del Gerente General de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Carabobo Ruddy González, así como los alcaldes y alcaldesas de la entidad, señaló que este plan consiste en la intervención de circuitos prioritarios, utilizando la capacidad operativa de camiones cestas durante las ventanas de interrupción programada (PAC), para reducir las fallas imprevistas y mejorar la estabilidad del servicio eléctrico.

«Formalmente con todos nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas y nuestros hermanos de Corpoelec, comienza el Plan Cayapa, por lo que a partir de ahora lo ponemos a disposición informativa de todo el pueblo de Carabobo», expresó.

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Plan Cayapa Eléctrico en Carabobo

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto entre todos los niveles de Gobierno junto personal capacitado para brindar respuesta inmediata a la población, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Hemos mostrado el ejército de hombres y mujeres que se van a encargar de este tema de la mitigación del servicio eléctrico, con su problemática climatológica y las averías que puedan presentarse, es por eso que estoy muy feliz, porque vamos a poder minimizar el impacto que ha tenido este tema eléctrico para los carabobeños, con estas más de 50 cestas y 50 cuadrillas eléctricas que se van a diseminar en los 14 municipios de Carabobo», dijo.

Lacava también resaltó la disposición presentada por los mandatarios municipales en solventar esta problemática y dar soluciones al pueblo.

«Quiero saludar al alcalde de Montalbán José Alí Soto y al alcalde de San Diego León Jurado porque hoy están sumados como un todo, porque este es un plan que no tiene color político, sino que tiene un objetivo específico que es dar una respuesta al pueblo necesitado», añadió .

Por su parte, León Jurado, alcalde del municipio San Diego, reiteró la voluntad de sumar estrategias que deriven en solventar las problemáticas de la ciudadanía en materia eléctrica.

«Estamos participando en esta actividad convocada por el señor Gobernador, y estamos convocados para formar una comisión de seguimiento de este plan, este es un tema que nos une a todos, porque la electricidad no le falla a un solo sector, nos falla a todos los ciudadanos, nosotros lo hemos dicho claramente, donde tengamos que estar para beneficiar, cuidar y apoyar nuestro vecinos», agregó.

El gerente general de Corpoelec Ruddy González explicó que la estrategia a aplicar es con la aplicación de cestas distribuidas en los circuitos en donde se presentan factores de sobrecarga o siniestralidad.

«Estamos disponiendo en conjunto con el gobierno central, regional y municipal una gran cantidad de cestas para atacar los circuitos que tienen mayor incidencia , que son los circuitos que nos están creando las interrupciones que no son deseadas, los hemos identificado y vamos a desplegar en cada uno de ellos cada una de estas cestas de manera de ejecutar todo lo que es el mantenimiento que requiere , todas las incidencias que se presenten las vamos a atacar en tiempo real», detalló.

El gobernador del estado Carabobo, explicó que esta iniciativa demuestra la ocupación para responder de manera efectiva a la población en el área del servicio eléctrico.

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