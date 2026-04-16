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En un ambiente cargado de emoción, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, acompañó el “Tour de la Victoria” con el Trofeo del Clásico Mundial de Béisbol obtenido por la selección de Venezuela el pasado mes de marzo, en un recorrido que partió desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia hasta la Villa Olímpica de Naguanagua.

El mandatario regional, acompañado de diversas autoridades regionales y municipales, así como de familiares de beisbolistas que integraron esta selección, señaló que esta actividad refleja la felicidad de un pueblo por alcanzar un histórico logro deportivo que deja el nombre de Venezuela por todo lo alto.

“Estamos sumamente felices y orgullosos de tener este hermoso trofeo en nuestro estado, una copa que le pertenece a más de 30 millones de venezolanos, ya que es una muestra de lo que somos capaces como nación, me siento orgulloso de estos peloteros que lo dejaron todo y exaltan el nombre de Venezuela ante el mundo entero”, expresó.

Tour de la Victoria

Asimismo, resaltó que el mensaje de unión y compañerismo demostrado por los beisbolistas venezolanos durante el torneo es motivo de ejemplo para la sociedad en general, ya que consolida el trabajo en equipo para la obtención de grandes metas.

“Cuando un país se une en torno a una causa y no tiene divisiones pasan cosas como estas, y este es un buen ejemplo para el reencuentro de los venezolanos, y que estos peloteros con una muestra de sacrificio de honor, nos han dado este regalo y esta alegría que tanto nos hacía falta”, dijo.

Lacava también invitó a los carabobeños y carabobeñas a presenciar el trofeo que estará exhibido en el auditorio de la Villa Olímpica hasta las 12am, para que así, la población pueda seguir disfrutando de la alegría de ser campeones mundiales.

Por todo lo alto

Por su parte, Zulmira Romero, madre del beisbolista carabobeño, Andrés Machado, integrante de la selección campeona del mundo, indicó que este homenaje es sumamente digno para un grupo que hizo historia y elevó a Venezuela a la cima del béisbol.

“Como madre de uno de los campeones del mundo me siento sumamente honrada por este homenaje, y ver las muestras de afecto de la gente en las calles que acompañó este recorrido me llena de mucha felicidad, no solo a mí, sino que estoy segura a los familiares de todos los peloteros”, comentó.

Durante este evento hicieron acto de presencia diversas autoridades como el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, el Presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez.

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