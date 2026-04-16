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Una joven ciclista en Cabimas estado Zulia perdió la vida al ser arrollada por una gandola. El hecho se registró ayer 15 de abril de 2026 cuando Danna Alexandra Rivero García de 24 años circulaba por la avenida 32, cuando el conductor de una Mack color amarillo la arrolló.

La joven regresaba de su trabajo en horas de la tarde, cuando ocurrió el accidente. Enseguida autoridades viales como de emergencia atendieron la situación presentada con la joven y la llevaron de inmediato al Hospital Clínica Rosario.

Joven ciclista en Cabimas perdió la vida al ser arrollada por una gandola

Pero murió unos minutos después de su ingreso en el área de trauma shock, Danna vivía en el barrio 26 de julio en la calle Uruguay. La muerte de la ciclista causó conmoción en Cabimas. Piden más respetos para los pedalistas en las vías.

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