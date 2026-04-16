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Con una innovadora propuesta artística, la cual reúne más de 20 piezas, la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo inauguró este martes 14 de abril la muestra colectiva Artes del Fuego: «Cerámica Etérea» UC 2026.

La exhibición, organizada a través del Área Funcional de Artes Visuales, se encuentra abierta al público hasta el seis de mayo en los espacios de la Galería Luisa Palacios, en el Campus Bárbula.

Esta exposición convocó a talentosos artistas, entre los cuales figuran: Alejandra Arcia, Felicia Ramos, Belkis Andrade, Egleé Jaimes, Helena Uzcátegui, Homero Palacios, Jhonnatan Suárez, Nelvis Guillén, Patricia Alvarado, Vanessa Pulido, Leomar Velásquez y Omar Ernández.

Dirección Central de Cultura inauguró muestra de Artes del Fuego

Los asistentes a este evento, el cual busca fomentar la pasión por el arte cerámico, tuvieron la oportunidad de sumergirse en estas obras hechas a mano y con materiales mixtos, las cuales cuentan una historia y transmiten emociones únicas.

Entre las piezas destacan, calaveras, corales, vasijas, manos, lápices, los sentidos, caballos, máscaras, un pulpo y un gato, entre otros.

Patricia Alvarado, ayudante de taller de artes del fuego de la Dirección Central de Cultura, señaló que cada uno de los expositores utilizó diferentes técnicas y que entre la exhibición hay trabajos efectuados en placas, rollitos, tinta y esmaltes entre otras.

Por su parte, Omar Ernández, uno de los expositores, agradeció a la UC por reabrir estos espacios, para que este sector renazca como el Ave Fénix. «Para nosotros es un placer y un honor tener aquí las obras, en las cuales el fuego con la tierra se unió y crearon piezas».

Satisfacción por el arte

La directora central de cultura de la Universidad de Carabobo, María Blanca Rodríguez, manifestó su satisfacción por la muestra e igualmente felicitó al equipo del Área Funcional de Artes Visuales, a cargo de Isabel Neus, por esta exhibición la cual convoca a creadores de los estados Carabobo y Aragua.

«Estamos generando espacios para el intercambio y para promover el arte en cualquiera de sus expresiones». Rodríguez invitó a la comunidad intra y extra universitaria a visitar la exposición, la cual da la bienvenida en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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