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La planta lengua de suegra (Sansevieria) es ideal para interiores, preferiblemente en entradas (como escudo energético), esquinas o pasillos, recibiendo luz indirecta brillante o sol directo. Y evitando el exceso de riego.

Es excelente por su producción de oxígeno nocturna y por su resistencia a la humedad. Pero para aprovechar sus bondades energéticas tenemos que saber donde la vamos a colocar. Una de las recomendaciones es siempre mantenerlas con riego.

La planta lengua de suegra

Mejores ubicaciones según los expertos: Entrada de la casa (Interior/Exterior): Según el Feng Shui, es el lugar ideal para proteger el hogar. Actuando como un escudo contra energías negativas y atrayendo prosperidad.

Porche de la casa: Es una de las mejores plantas ya que libera oxigeno, además que este lugar es uno de los que anticipa la entrada a la cada. Si tienes un porche búscale siempre un buen lugar donde ella sea la planta principal.

Esquinas, Sala y Pasillos: Al ser una planta vertical, ayuda a mejorar el flujo de energía y a decorar espacios, incluso pasillos amplios.

Lugares Luminosos: Aunque es muy resistente y sobrevive a la sombra, prospera mejor en lugares con luz natural abundante (directa o indirecta) para mantener sus hojas firmes.

Lugares a evitar:

Baños sin ventilación extrema: Aunque resiste la humedad, el exceso constante de agua y la falta de luz pueden pudrir sus raíces.

Lugares con temperaturas extremas: Evitar el frío intenso.

Cuidados básicos de ubicación:

Riego: Solo cuando la tierra esté completamente seca; es mejor pecar de poco riego que de mucho. Sustrato: Necesita macetas con buen drenaje para evitar la pudrición.

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