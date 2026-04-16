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El precio del dólar BCV hoy 16 de abril de 2026 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 479,77 bolívares y el euro en 565,38 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 480,25 bolívares y el euro en 565,41 bolívares.

En un costo de 4765,23 dólares encuentra hoy la onza de oro a nivel mundial, con el gramo en 167,88 dólares. Cabe destacar que las inversiones en la búsqueda del metal precioso han crecido en el mundo.

De igual modo, el barril de petróleo ha estado en un costo de 102.35 dólares, este ha estado con picos sobre los 106 dólares y lo más mínimo que se cotiza pudiera ser 99 dólares. Esto debido al conflicto que hay en el Medio Oriente.

Hoy el precio del bit se encuentra en 74.808,23 dólares, este ha estado subiendo en los últimos días. Luego de haber caido a los 62 mil dólares, poco a poco se ha recuperado.

Dólar BCV hoy 16 de abril de 2026, pagan Bono de Corresponsabilidad y Formación

Este martes 14 de abril de 2026, comenzó el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

Según destacó el Canal Patria Digital, el monto otorgado es de Bs. 23.650 o US$ 49,52 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada tuvo un incremento del 13,98% en bolívares en relación con el pago realizado en marzo de 2026, cuando fue de Bs. 20.750. Del mismo modo, el monto en divisas aumentó un 2,87%, cuando se ubicó en esa oportunidad en US$ 48,14.

Es importante puntualizar que el bono va dirigido a los docentes activos del Ministerio de Educación que están en el Programa Nacional de Formación.

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