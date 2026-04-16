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La madrugada de este jueves 16 de abril a un hombre de 21 años resultó detenido tras ser vinculado a una serie de hurtos en comercios del centro de la ciudad de Valencia, parroquia San Blas.

El arresto se produjo en la calle Comercio, entre las avenidas Montes de Oca y Carabobo, cuando una comisión del Servicio de Patrullaje Ciclista sorprendió al individuo mientras intentaba violentar las puertas de un local. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una herramienta metálica tipo barra utilizada para forzar accesos.

Detenido por hurto en comercios Valencia

Tras la detención, los organismos de seguridad verificaron la identidad del sujeto a través de Siipol, confirmando que poseía antecedentes previos.

Así mismo, investigaciones respaldadas por sistemas de videovigilancia de la ciudad lo vinculan con un hurto registrado días atrás en otro comercio de la parroquia San Blas. Los oficiales trasladaron al detenido al comando policial y remitieron su caso a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público.

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