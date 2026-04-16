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La estrella del fútbol Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentan una demanda millonaria de manera formal ante el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

La empresa VID Music Group alega incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento injusto, derivados de la ausencia de Messi en el partido amistoso contra Venezuela disputado en octubre de 2025.

Según el documento legal, la promotora desembolsó 7 millones de dólares bajo una cláusula que garantizaba la participación del astro por al menos 30 minutos. Requisito que no se cumplió pese a que el jugador disputó un encuentro completo con el Inter Miami apenas 24 horas después.

Messi y la AFA con demanda millonaria

El reclamo detalla que la inasistencia del capitán provocó una baja afluencia de público en el Hard Rock Stadium, registrando apenas 15.000 asistentes. Así como la desconfianza para el posterior duelo contra Puerto Rico, el cual debió cambiar de sede con pérdidas adicionales de 1.3 millones de dólares.

La demanda, que consta de 11 cargos, también señala al agente Julián Marcos Kapelan y menciona promesas incumplidas de partidos en China como supuesta compensación. Hasta la tarde de este jueves 16 de abril, ni el entorno de Messi ni la directiva de la AFA han emitido pronunciamientos oficiales sobre el proceso judicial.

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