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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 16 de abril en la carretera vía Ocumare de la Costa, específicamente a la altura del kilómetro 26.

El incidente provocó la interrupción momentánea del flujo de vehículos en ambos sentidos de la arteria vial mientras se realizaba el retiro de las unidades involucradas. Al sitio acudieron comisiones de Tránsito Terrestre y funcionarios del municipio Costa de Oro para el peritaje técnico y el despeje de la ví.

Accidente vía Ocumare de la Costa

Tras el levantamiento del siniestro, la circulación por la carretera fue restituida de forma progresiva. Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre el número de personas lesionadas o los vehículos implicados en el hecho. Para las 6:00 p.m. de este 16 de abril, el tránsito fluye con normalidad en este tramo de la zona montañosa del estado Aragua.

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