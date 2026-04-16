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El exportero austriaco Alex Manninger fallece la mañana de este jueves 16 de abril tras verse involucrado en un accidente ferroviario en el distrito de Flachgau, Austria.

Según el reporte de las autoridades locales, el vehículo que conducía el exfutbolista fue alcanzado y arrastrado por un tren a las 8:20 am, mientras intentaba cruzar las vías ferroviarias.

Los servicios de emergencia que acudieron al sitio rescataron a Manninger de los restos de la unidad, pero las maniobras de reanimación no tuvieron éxito. El maquinista del tren resultó ileso en el siniestro.

Fallece el exportero Alex Manninger

Manninger desarrolló una trayectoria profesional de más de dos décadas, destacando su paso por la Premier League con el Arsenal FC y la Serie A italiana con equipos como la Juventus y la Fiorentina.

A nivel internacional, defendió la portería de la selección de Austria en 33 ocasiones y formó parte del plantel que disputó la Eurocopa 2008. El caso quedó bajo investigación de las autoridades viales austriacas para determinar las causas exactas del impacto en el cruce ferroviario.

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