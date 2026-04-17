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Michael Jackson conocido como el excéntrico «Rey del Pop» vuelve a paralizar la conversación tras más de una década de su muerte, para el estreno de su película biográfica este 22 de abril.

Pero más allá del moonwalk y los guantes de lentejuelas, existe una narrativa que el tiempo ha comenzado a poner en su justo lugar. Se trata de un niño de Gary, Indiana, que conquistó el mundo mientras libraba una guerra silenciosa contra su propio reflejo.

Michael Jackson el «Rey del Pop»

La historia no comienza en los estadios llenos, sino en los ensayos interminables bajo la mirada implacable de Joe Jackson. Las cicatrices más profundas del Rey del Pop no fueron las de las cirugías, sino las emocionales.

Las burlas constantes de su padre sobre el tamaño de su nariz durante su adolescencia sembraron una dismorfia que lo acompañaría de por vida. Lo que el mundo interpretó como excentricidad, era en realidad el eco de un trauma familiar; una búsqueda desesperada por borrar los rasgos de quien le causó tanto dolor.

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Vitíligo: La verdad de su piel

Durante décadas, el cambio en su tono de piel fue el combustible de tabloides que lo acusaron de querer «blanquearse». Sin embargo, hoy la evidencia es irrefutable: el informe forense tras su partida confirmó que Jackson padecía de vitíligo. Una enfermedad autoinmune que destruye la pigmentación de la piel.

A esto se sumó el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que no solo afectaba su salud general, sino que causaba estragos en el tejido de su rostro. Sus intervenciones quirúrgicas, aunque influenciadas por su baja autoestima, también fueron una respuesta a complicaciones médicas reales, como la reconstrucción necesaria tras el incendio de 1984 durante el rodaje de un comercial.

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Un genio de resiliencia

A pesar de las heridas ocultas, Jackson transformó su dolor en el catálogo musical más exitoso de la historia. Fue un filántropo que ostenta el récord Guinness por apoyar a 39 organizaciones benéficas. Recordándonos que su búsqueda de un «mundo mejor» no era solo una letra de canción, sino un refugio ante su propia fragilidad.

Michael Jackson no fue simplemente una estrella de pop; fue un hombre atrapado en el perfeccionismo artístico para escapar de sus fantasmas. Mientras la gran pantalla se prepara para retratar su vida este 22 de abril, nos queda claro que su verdadera genialidad no radicaba en su perfección, sino en su capacidad de brillar intensamente a pesar de las sombras que intentaron apagarlo.

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