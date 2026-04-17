Compartir

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá han comenzado a reportar un incremento masivo en la reserva de vuelos para mediados de junio.

Según datos de la firma tecnológica RateGain, ciudades como Monterrey, Dallas y Houston lideran la tendencia con repuntes del 67 %, 42 % y 38 %, respectivamente. Sin embargo, el reporte destaca un comportamiento desigual en el mercado, con destinos como Seattle y Guadalajara registrando descensos, mientras que Ciudad de México se mantiene sin variaciones.

Sedes y vuelos mundial 2026

El director de RateGain, Bhanu Chopra, enfatizó que la clave para la industria turística será el uso de datos en tiempo real para tomar decisiones acertadas ante la alta demanda global.

Para facilitar este proceso, la empresa habilitó un panel interactivo que permite visualizar el flujo de viajeros hacia las 16 urbes anfitrionas. Esta disparidad en las reservas obliga a las marcas a ajustar sus estrategias comerciales basándose en evidencias actuales para captar el interés de los aficionados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece el exportero Alex Manninger en un accidente ferroviario