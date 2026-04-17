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Investigan a un octogenario por presunto abuso de una menor con condición especial

By Lubin Molero
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Detenido adulto mayor por abuso Anzoátegui
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un adulto mayor fue detenido por Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui, por el presunto abuso sexual de una adolescente de 13 años con una condición mental especial.

El hecho se registró en una vivienda de la avenida Fernández Padilla. El hombre de 80 años se habría aprovechado la ausencia del representante de la menor para encerrarla en una habitación. La intervención policial se produjo tras recibir la alerta sobre la situación irregular dentro del inmueble.

Detenido adulto mayor por abuso Anzoátegui

Durante el procedimiento, los efectivos solicitaron la presencia de una consejera de protección para realizar la evaluación correspondiente, donde se determinó la presunta comisión de actos lascivos contra la víctima.

Tras verificar los hechos, los oficiales trasladaron al investigado al comando policial y lo pusieron a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público. Las autoridades locales mantienen la custodia del detenido mientras se completan las investigaciones judiciales.

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