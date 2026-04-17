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Lionel Messi oficializó la compra del equipo UE Cornellà, una institución histórica del fútbol modesto en Barcelona, España. La operación, confirmada por el propio club a través de un comunicado, posiciona al capitán de la selección argentina como el nuevo propietario de una de las canteras más productivas del país.

Aunque el equipo milita actualmente en la Tercera RFEF, su estructura de formación es considerada la tercera más importante de Cataluña, siendo el origen de futbolistas de élite que hoy brillan en la Premier League y LaLiga.

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Messi compra equipo en España

El proyecto liderado por Messi no solo busca el ascenso deportivo, sino consolidar un modelo de sostenibilidad basado en el desarrollo de promesas juveniles, similar a sus recientes iniciativas en Miami y Uruguay.

Con esta adquisición, el futbolista refuerza su vínculo con la provincia de Barcelona y asegura el control de una plataforma clave para el scouting internacional. La noticia ha generado un impacto inmediato en el mercado del fútbol semiprofesional, marcando el inicio de una reestructuración institucional profunda para el equipo de Cornellà.

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