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Paramount Pictures hizo oficial el desarrollo de Top Gun 3, confirmando que Tom Cruise volverá a ponerse el traje de Maverick.

El anuncio, realizado durante el panel del estudio en la CinemaCon, pone fin a los rumores que circulaban desde 2024 sobre la continuidad de la saga. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, los ejecutivos confirmaron que el equipo de guionistas ya se encuentra trabajando en la historia para dar continuidad al éxito masivo de la entrega anterior.

Confirmación Top Gun 3

La oficialización llega en un momento clave para el estudio, que también aprovechó el evento para anunciar la fecha de estreno de la adaptación cinematográfica de Call of Duty. A pesar de que no se revelaron más miembros del elenco ni una posible ventana de lanzamiento, la noticia ha generado una reacción inmediata en la industria del cine.

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