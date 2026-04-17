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A lo mejor te has preguntado si un despecho puede durar toda la vida, la respuesta es no, aunque se sienta así. Es un proceso emocional doloroso, no lineal, que conlleva un duelo, con una duración promedio de meses a años, requiriendo aceptación y voluntad para superar la pérdida.

Gestionar el despecho es clave, ya que si no se supera, puede convertirse en un estado de resentimiento duradero. Está en la misma persona la cual debe tener un poco de voluntad y salir de ese hoyo emocional.

Por supuesto, no es fácil hay personas que un despecho le marca la vida. Pero repetimos está en ella misma si decide quedarse allí o salir, enfrentar la vida. Es importante superar esa etapa y estar bien emocionalmente.

El despecho ¿puede durar toda la vida?

Puntos clave sobre la duración del despecho: no es permanente: Aunque la sensación de pérdida parezca no tener fin. El dolor del despecho eventualmente disminuye. Por supuesto, depende mucho de la persona.

Proceso de duelo: El despecho pasa por fases como negación, ira, negociación, tristeza y aceptación.

Tiempo promedio: Estudios sugieren que la superación emocional puede tomar en promedio de cuatro a cuatro años y medio, y la desvinculación total incluso más, aunque varía mucho en cada persona.

Riesgo de estancamiento: Si no se gestiona bien, el despecho puede volverse un resentimiento crónico.

Cómo salir del despecho:

Aceptación: Entender que la relación terminó y trabajar en la responsabilidad propia.

Contacto cero: Evitar la revisión de redes sociales y el contacto con la expareja para facilitar el proceso de desvinculación emocional.

Reenfoque: Usar la crisis para construir una relación más sana con uno mismo y buscar nuevas experiencias.

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