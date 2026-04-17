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La Misión Nevado Carabobo con todo su personal estará hoy viernes 17 de abril de 2026 en el municipio Juan José Mora. El trabajo comunitario con las mascotas no se detiene y hoy seguirá en el litoral carabobeño.

Con desparasitación, colocación de vacunas, además de consulta general, corte de uñas y limpieza de oídos. Como atendiendo todas aquellas inquietudes que tengas acerca de tu mascota puedes hacerla.

Misión Nevado Carabobo con todo su personal hoy en esta zona

Desde las nueve de la mañana comenzará la labor en la Plaza de Urama, al lado de la Iglesia, frente al Ambulatorio Urama Morón. Esta semana la misión ha estado cubriendo otros municipios del estado Carabobo.

Recuerda que hoy en día es una gran responsabilidad tener una mascota, debes velar por su salud, alimentación y recreación. Sea un perro, gato u otro animal es un miembro de la familia, es decir es parte de la casa.

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