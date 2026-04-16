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Un ciudadano de 18 años resultó detenido por el presunto abuso sexual a una menor en el municipio Francisco de Miranda, estado Guárico.

La detención se ejecutó en flagrancia en la calle Páez de la Carretera Nacional, específicamente en la parroquia El Rastro, luego de que las autoridades recibieran una denuncia formal por el presunto abuso sexual de un menor de edad. La comisión policial activó un despliegue operativo inmediato en la zona para realizar la captura del sospechoso.

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Detenido por abuso de menor en Guárico

Tras el procedimiento, los oficiales trasladaron al detenido al comando policial para registrarlo y mantenerlo bajo custodia. El caso fue remitido a la fiscalía corres pondiente del Ministerio Público organismo que se encargará de dirigir las investigaciones de ley y determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho.

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