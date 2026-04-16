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Disney anuncia el despido de 1.000 empleados

By Lubin Molero
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Despidos de 1.000 empleados en Disney
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Josh D’Amaro, confirmó mediante un memorando interno el despido de al menos 1.000 empleados durante esta semana.

La medida, que impacta directamente en las divisiones de marketing, estudios de cine, ESPN y áreas tecnológicas, responde a la creación de una nueva estructura operativa tras la salida de Bob Iger el pasado marzo.

Según los reportes corporativos, la empresa ya inició el proceso de notificación a los empleados afectados. Buscando optimizar los recursos corporativos ante la pérdida de valor que han sufrido las acciones de la compañía desde el año 2021.

Despidos de 1.000 empleados en Disney

Esta decisión representa el primer ajuste masivo de la gestión de D’Amaro, quien asumió el cargo el 18 de marzo de este 2026. Disney, que contaba con aproximadamente 231.000 empleados al cierre de su último año fiscal, continúa enfrentando un proceso de transformación tras los recortes de más de 8.000 puestos ejecutados durante la administración anterior.

El gigante del entretenimiento busca estabilizar sus finanzas y adaptar su departamento de marca a las nuevas exigencias del mercado global.

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