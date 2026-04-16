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Barry Bonds fue despedido de Magallanes en 1986, la noticia sorprendía a propios y a extraños. El bateador estuvo con los Navegantes en 44 partidos, pero al parecer no convenció en su debut en la pelota del Caribe.

Por supuesto, veíamos a Bonds entrar en la jaula de bateo, en aquellos años lo vimos despachar pelotas a las gradas. Era prospecto de los Piratas de Pittsburgh y Tommy Sandt tenía la misión de pulirlo.

Los fanáticos le daban la aprobación, de hecho Barry tuvo buenos encuentros con Magallanes. Contra Caracas, Tigres y contra Tiburones que por cierto fueron campeón en esa temporada, eliminando a los turcos en play off.

Barry Bonds fue despedido de Magallanes en 1986

Barry Bonds jugó con los Navegantes del Magallanes en la temporada 1985-1986 de la LVBP, marcando su única experiencia invernal fuera de EE. UU. a los 21 años. Como prospecto de los Piratas, dejó promedio de .244, con 7 jonrones, 23 impulsadas y 7 robos en 44 juegos.

La noticia sorprendió a los seguidores del Magallanes, ya que la directiva de aquellos años decía que venía otro norteamericano. Se dijo que fue por bajo rendimiento, pero si bateó y dio buenos contactos.

Pero su estadía en Venezuela fue su preparación previa al debut en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh en 1986. Logros: Mostró destellos de poder, incluyendo jonrones ante equipos rivales.

Se va Bonds y llegó Funderburk

Mark Funderburk, venía con el aval de convertirse en el bateador de poder del equipo. Dio dos jonrones memorables, y tuvo su fama, de hecho implantó una marca de dos batazos de vuelta completa en una entrada.

Barry Bonds es uno de los jugadores más recordados por los magallaneros contemporáneos. Luego lo vimos dar batazos de vuelta completa en las mayores, como lo hizo en el José Bernardo Pérez.

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