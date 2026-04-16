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La misión Nevado Carabobo hoy estará en una nueva zona de nuestra entidad atendiendo a las mascotas. Tener una mascota es una responsabilidad, debemos velar por su salud, alimentación y recreación.

Todo el personal de la Misión de las mascotas estará desplegado en el municipio Naguanagua desde las 9:00 de la mañana. En la aldea Héroes de Canaima en el arco de la Universidad de Carabobo.

Misión Nevado Carabobo hoy en esta zona

Toda la Atención veterinaria integral será completamente gratuita, se estará desparasitando a las mascotas. Además cortes de uñas y limpieza de oídos, y contestando todas las inquietudes que tengas.

Recuerda tener vacunado a tu perro o gato, además de alimentarlo como debe ser. La misión Nevado semanalmente visita varias zonas de los 14 municipios carabobeños. Llevando el amor a los animales por toda nuestra entidad.

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