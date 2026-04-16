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La Situación del tiempo hoy 16 de abril de 2026 en Venezuela nos indica sobre nubosidad fragmentada en horas de la mañana. Esto en los estados de la región central, llanera como occidental.

Venezuela amanece con cielo nublado en toda su extension y lluvias o lloviznas dispersas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui. Centro Norte Costero, Llanos Centrales/Occidentales.

Además de Centro Occidente y los Andes; así mismo nubosidad convectiva asociada a lluvias o chubascos algunas con descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Bolívar y Zulia. Dijo el INAMEH en su primer boletín del día.

Estados del sur del país se esperan lloviznas en las primeras horas de la mañana, al igual que en la región andina. En lo que va de año en los estados Trujillo, Mérida y Táchira se han presentado lluvias tempranas.

Mientras que el oleaje para hoy se espera entre un metro y metro y medio en el litoral central. Olas de metro y medio en el litoral occidental y olas de dos metros en Delta Amacuro y Golfo de Venezuela.

Situación del tiempo hoy 16 de abril de 2026

Temperaturas altas en Venezuela entre las ocho y media de la mañana y cinco de la tarde en la región central y oriental. De igual modo, se esperan temperaturas entre los 37 grados y 39 en zonas del llano venezolano.

En las alturas del estado Mérida en las zonas montañosas en horas de la madrugada se esperan ocho grados de temperatura. Temperaturas frescas en horas de la mañana en la zona andina del país.

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