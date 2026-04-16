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La Policía Australia, confirmó la apertura de una investigación oficial tras la denuncia de agresión (acoso) sexual presentada por la actriz Ruby Rose contra la cantante Katy Perry.

El caso, manejado por el Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT), se centra en un presunto incidente ocurrido en un club nocturno en el año 2010. Rose, quien inicialmente hizo la acusación a través de redes sociales, informó que decidió formalizar la denuncia legal y que, por instrucciones policiales, no emitirá más declaraciones públicas sobre el asunto.

Denuncian a Katy Perry por acoso

Por su parte, el equipo de representación de Katy Perry rechazó categóricamente las afirmaciones, calificándolas de «falsas e irresponsables» en un comunicado oficial.

La controversia surge en un momento de alta exposición para Perry, quien recientemente ha sido vinculada sentimentalmente con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Mientras las autoridades australianas mantienen la investigación bajo reserva, la defensa de la intérprete no ha emitido comentarios adicionales.

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