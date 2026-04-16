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Camuflajeados entre hortalizas 440 kilos de presunta marihuana incautados en Táchira

By Lubin Molero
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Camuflajeada Marihuana en San Cristóbal
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios del Cicpc San Cristóbal incautaron 440,78 kilogramos de presunta marihuana camuflajeada en el sector El Camino Viejo, municipio Jáuregui del estado Táchira.

El hallazgo se produjo dentro de un galpón que funcionaba como centro de acopio agrícola, donde los efectivos localizaron 817 envoltorios rectangulares.

El cargamento estaba oculto en sacos de fibra natural etiquetados como café, los cuales permanecían camuflajeados debajo de una carga de hortalizas para evadir los controles de seguridad en la zona fronteriza.

Camuflajeada Marihuana en San Cristóbal

Tras la inspección técnica del inmueble, las autoridades determinaron que el lugar había sido alquilado recientemente, por lo que se mantienen las investigaciones para identificar a los responsables del arrendamiento.

Los oficiales notificaron el procedimiento al Ministerio Público. El ente judicial iniciará las actuaciones legales por los delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas.

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