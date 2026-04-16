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Un ciudadano de 28 años fue detenido en la zona sur de Valencia, con presunta droga y municiones, tras un operativo realizado en el sector «La Invasión Mi Dulce Tentación».

Durante la inspección en una residencia del sector El Bambú, los funcionarios encargados del procedimiento localizaron cuatro envoltorios de presunta marihuana, con un peso aproximado de 30 gramos. Además del estupefaciente, las autoridades colectaron 50 cartuchos calibre 9mm sin percutir y un dispositivo móvil que será sometido a las experticias..

Detenido con drogas y municiones en Valencia

Tras el hallazgo del material bélico y la presunta droga, el sujeto fue trasladado al comando policial para su identificación y registro.

Los oficiales notificaron el procedimiento al Ministerio Público. Este organismo coordinará las investigaciones para determinar la procedencia de las municiones y la responsabilidad del detenido.

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