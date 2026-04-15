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La administración de Venezuela y una comisión de la Unión Europea (UE) sostuvieron una reunión este miércoles 15 de abril en Caracas para abordar el estado de las relaciones bilaterales.

La reunión, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el viceministro para Europa, Oliver Blanco, tuvo como eje central la evaluación de una ruta de trabajo conjunta entre el país y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Durante la mesa de trabajo, ambas representaciones discutieron estrategias de cooperación técnica y diplomática.

Reunión de Venezuela con la Unión Europea

El Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas, actúa como el organismo diplomático de la UE para coordinar la política exterior del bloque. Con esta jornada, las partes buscaron establecer mecanismos de beneficio mutuo que permitan avanzar en el relacionamiento diplomático actual.

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