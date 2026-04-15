ActualidadNacionalPortada

Ejecutivo nacional sostuvo reunión con delegación de la Unión Europea

By Lubin Molero
0
23
Reunión de Venezuela con la Unión Europea
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La administración de Venezuela y una comisión de la Unión Europea (UE) sostuvieron una reunión este miércoles 15 de abril en Caracas para abordar el estado de las relaciones bilaterales.

La reunión, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el viceministro para Europa, Oliver Blanco, tuvo como eje central la evaluación de una ruta de trabajo conjunta entre el país y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Durante la mesa de trabajo, ambas representaciones discutieron estrategias de cooperación técnica y diplomática.

Reunión de Venezuela con la Unión Europea

El Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas, actúa como el organismo diplomático de la UE para coordinar la política exterior del bloque. Con esta jornada, las partes buscaron establecer mecanismos de beneficio mutuo que permitan avanzar en el relacionamiento diplomático actual.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Bayern Múnich elimina al Real Madrid y avanza a Semifinales de la Champions

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
Bayern Múnich elimina al Real Madrid y avanza a Semifinales de la Champions
Artículo siguiente
Detienen a un hombre con presunta droga y municiones al sur de Valencia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes