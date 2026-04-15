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El Bayern Múnich aseguró su presencia en las semifinales de la UEFA Champions League y elimina con 4-3 al Real Madrid en un vibrante encuentro disputado este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena.

El conjunto merengue, dirigido por Álvaro Arbeloa, inició con una intensidad arrolladora que sorprendió a los locales apenas a los 35 segundos, cuando Arda Güler capitalizó un error de Manuel Neuer para abrir el marcador. A pesar de los esfuerzos del cuadro español, que llegó a estar en ventaja gracias a un doblete de la joya turca y un tanto de Kylian Mbappé, la expulsión de Eduardo Camavinga al minuto 86 desestabilizó el esquema defensivo blanco.

Bayern elimina al Real Madrid

La paridad definitiva llegó al minuto 89, cuando el colombiano Luis Díaz sacó un potente remate desde fuera del área que batió a Andriy Lunin tras un leve desvío en la defensa.

Con el Real Madrid volcado al ataque en busca del milagro, Michael Olise sentenció la eliminatoria en el tiempo de descuento (90+4’) con un disparo que impactó en el travesaño antes de entrar a la red.

El equipo de Vincent Kompany logra así superar una de las llaves más complejas del torneo y ahora se prepara para medir fuerzas contra el Paris Saint-Germain, dejando al vigente campeón fuera de la competición continental.

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