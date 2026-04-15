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En la invasión Villa de Dios, al sur de Valencia, un ciudadano fue detenido al portar una escopeta, por comisiones de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante un patrullaje por la avenida principal del sector, los efectivos abordaron al individuo y, tras realizar una inspección de seguridad, hallaron en su poder una escopeta calibre 12mm sin la documentación exigida por la ley. El arma no contenía municiones al momento del hallazgo, según indica el reporte.

Detenido con escopeta al sur de Valencia

Tras la incautación del armamento, el hombre fue trasladado al comando policial para su procesamiento. El caso quedó a disposición de la fiscalía correspondiente del Ministerio Público bajo el cargo de porte ilícito.

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