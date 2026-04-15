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La actriz estadounidense Sandra Bullock puso fin a años de discreción digital al ingresar por primera vez en Instagram, desatando un fenómeno viral sin precedentes.

En menos de 24 horas, la protagonista de «Gravity» alcanzó la cifra de 4 millones de seguidores, marcando su entrada triunfal como parte de la estrategia promocional de la esperada cinta «Hechizo de Amor 2«.

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Su primera publicación, un video donde prepara margaritas en su jardín bajo el texto «Medianoche en algún lugar«, evocó la nostalgia de su éxito de 1998. Además, generó una ola de reacciones entre los nombres más pesados de Hollywood.

Sandra Bullock ingresa a Instagram

El debut de Bullock provocó una lluvia de comentarios de colegas como Jennifer Aniston, quien le dio la bienvenida con un afectuoso “Ella está aquí”, y Nicole Kidman, su coprotagonista, quien alimentó la ilusión de los fanáticos al proponerle compartir margaritas «en cualquier momento«.

Otras figuras como Reese Witherspoon y Sarah Paulson también festejaron el ingreso de la actriz a la plataforma. Además de su éxito en seguidores, Sandra comenzó a interactuar con humor, bromeando con su compañero Channing Tatum sobre sus hábitos domésticos.

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Con este movimiento, la estrella demuestra que, a pesar de su perfil bajo, mantiene un magnetismo intacto que ha paralizado las redes sociales.

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