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Fue realizada una jornada de mantenimiento en Campo Deportivo Los Criollitos de Puerto Cabello. En un esfuerzo continuo por dignificar los espacios para la recreación y el deporte en la región, se llevó a cabo una jornada intensiva de mantenimiento integral en el Campo Deportivo Los Criollitos en el municipio Puerto Cabello.

La actividad fue organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobo Te Quiero y la Alcaldía de Puerto Cabello. Jhonny Del Corral, Presidente de la Fundación Carabobo Te Quiero, señaló que las cuadrillas de limpieza abordaron una superficie total de 35 mil 790 metros cuadrados del recinto deportivo.

Con labores de desmalezado general, así como trabajos integrales en las áreas verdes, puntos internos, diamante principal y gradas. “Estas acciones son importantes, ya que con el mantenimiento de este centro deportivo, estamos asegurando que nuestros futuros beisbolistas profesionales tengan un terreno digno en donde formarse”, expresó.

Mantenimiento en Campo Deportivo Los Criollitos de Puerto Cabello

Asimismo, resaltó que estos trabajos permiten la preservación de espacios destinados a la masificación deportiva y al sano desarrollo de la juventud carabobeña, En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Del Corral también precisó que seguirán desplegados en los diferentes municipios carabobeños con el propósito de mantener en óptimas condiciones los diferentes espacios de esparcimiento para la población.

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