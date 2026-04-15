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El café y los beneficios para el hígado graso

By Redacción Carabobo
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el hígado graso

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Recientes estudios revelaron que el hígado grado puede mejorar con unas tazas de café. El consumo moderado de café (2-3 tazas al día) es beneficioso para el hígado graso, ya que ayuda a disminuir la inflamación.

Reducir la acumulación de grasa y prevenir la fibrosis hepática. Sus antioxidantes y polifenoles protegen las células hepáticas del daño y mejoran la resistencia a la insulina. Se recomienda café negro, sin azúcar ni cremas.

Beneficios clave del café en el hígado graso:

Reduce la esteatosis: Ayuda a disminuir la acumulación de grasa y la inflamación en el hígado.

Previene la fibrosis: Diversos estudios asocian el consumo de café con una menor progresión de la fibrosis (cicatrización) y cirrosis.

Mejora la sensibilidad a la insulina: Contribuye a la prevención de daños relacionados con enfermedades metabólicas.

Componentes protectores: Los polifenoles y la cafeína actúan directamente sobre el estrés oxidativo del órgano.

Recomendaciones para su consumo:

Cantidad: Se sugiere de 2 a 3 tazas de café negro al día para obtener los mayores beneficios hepáticos.

Preparación: Optar por café filtrado, evitando excesos de azúcar, cremas o leches artificiales.

Tipo: Tanto el café con cafeína como el descafeinado pueden ser beneficiosos, según datos de.

Precaución: Personas hipertensas deben consultar con su cardiólogo, a pesar de sus beneficios hepáticos.

El café se ha consolidado como un aliado en la salud del hígado, protegiéndolo incluso de lesiones avanzadas.

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