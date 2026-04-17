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El Ministerio de Ecosocialismo se desplegó en la bahía de Patanemo para mantener en vigilancia a un nido de tortuga cardón. Especie que se encuentra en peligro de extinción, dijo el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez.

Desde ayer el ministerio con su personal especializado en la materia están atendiendo la situación con el nido de estas tortugas. Manteniendo un espacio protegido a orillas de la conocida bahía porteña.

Dijo el Minec, que al ser una playa con gran afluencia de temporadistas, la intervención de la Dirección de Diversidad Biológica fue clave para señalizar y resguardar la zona de incubación; evitando cualquier perturbación al nido de esta especie en peligro.

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Nido de tortuga cardón en Patanemo, conoce sobre esta especie

La tortuga cardón (Dermochelys coriacea), también conocida como tortuga laúd, es la tortuga marina más grande del mundo, capaz de superar los dos metros de longitud. Se distingue por tener un caparazón de piel suave y oscura con siete crestas longitudinales.

En lugar de un caparazón óseo. Es una especie pelágica que anida en Venezuela. Alimentación: Su dieta consiste principalmente en medusas o aguamalas. Anidan en varias zonas de la costa nacional.

Anidación en Venezuela: Anidan en zonas como la península de Paria, Nueva Esparta (playas El Agua y Parguito), la Guajira, Falcón y parques nacionales. La temporada alta de anidación suele coincidir en los meses de marzo o abril.

Estado de conservación: A nivel mundial se considera vulnerable, pero en el Atlántico noroccidental (incluyendo Venezuela) se considera una especie protegida. Es la única especie de su familia y puede mantener una temperatura corporal superior a la del agua circundante.

Protección: En Venezuela, la tortuga cardón está bajo protección absoluta y cualquier daño a ella o a sus nidos es considerado un delito penal.

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