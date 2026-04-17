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Como Kendra Mora quedó identificada la adolescente que falleció tras ser impactada por un rayo en Amazonas. El hecho ocurrió en el urbanismo Hugo Chávez Frías ubicado al norte de Puerto Ayacucho, capital de esa entidad.

Además de la joven fallecida tres menores también resultaron heridos debido al impacto de la descarga eléctrica. Mora estaba manipulando una tablet electrónica cuando un rayo la impactó en la vivienda.

Adolescente falleció tras ser impactada por un rayo en Amazonas

La menor quedó gravemente herida, como los otros niños que estaban en la vivienda. Los vecinos al enterarse de lo ocurrido, actuaron rápidamente y la llevaron a la emergencia del Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho.

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Los médicos como el personal trataron de salvarle la vida pero no tenía signos vitales. Los otros menores de edad permanecen hospitalizados en el centro de salud, Kendra era estudiante y una joven muy apreciada por los vecinos.

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