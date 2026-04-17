Compartir

Se pudo conocer desde Barcelona, España que el próximo 24 de abril en Caracas será la reunión de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez. El mandatario colombiano de visita en España confirmó la visita dentro de una semana.

Dicha reunión de trabajo ha estado pendiente desde hace unos meses, pero la misma se ha ido postergando. Es por ello que Petro la anunció por todo lo alto, hasta ahora la misma sería en Caracas, probablemente en el Palacio de Miraflores.

Petro fue enfático y destacó “el 24 de abril voy a ir a Caracas”, dijo a la agencia EFE como la Televisión Española (RTVE). El presidente neogranadino está en una reunión de líderes de izquierda, la cual fue convocada por Pedro Sánchez.

Reunión de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, dijo Petro a la prensa de Barcelona, en torno a su viaje a Caracas. Dijo que él había invitado a la presidenta encargada de Venezuela ya a unas reuniones en Cartagena como en la frontera.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas