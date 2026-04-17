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El Saime se mantiene activo en sus oficinas en todo el país, y dijo mediante una publicación en sus redes sociales lo concerniente a la renovación de tu cédula de identidad o pasaporte; y lo que debes hacer para ello.

Indicaron que todo lo que debes hacer el seguir el paso a paso que hay en su portal web para poder cumplir con la renovación. Es importante la fecha y la oficina donde vayas a realizar dicho trámite.

“Si deseas realizar la renovación de tu Cédula de Identidad o pasaporte, recuerda que debes ingresar a nuestro portal web www.saime.gob.ve. Y seguir el paso a paso para obtener tu cita y realizar el trámite”, dijo el Servicio.

Comentó el Saime que los servidores públicos le esperan en la oficina de su preferencia para ofrecer atención y un servicio óptimo. En las oficinas del organismo puedes solicitar mayor información.

Renovación de tu cédula de identidad o pasaporte

Para renovar la cédula en el SAIME (Venezuela), debes solicitar una cita en el portal web, y el día de la cita presentar: copia de la cédula de identidad anterior. Además de la copia del acta de nacimiento legible, y estar registrado en el portal.

El trámite es presencial tras agendar la cita y es completamente gratuito. Evita siempre hacer este trabajo con gestores.

Documentos y Requisitos Detallados:

Copia de la Cédula de Identidad: Fotocopia del documento anterior.

Acta de Nacimiento: Copia certificada del acta de nacimiento, legible.

Denuncia en caso de Pérdida/Robo: Deberás presentar la constancia de denuncia ante el órgano correspondiente.

Registro en el Sistema: Haber realizado la solicitud a través del portal web del SAIME.

Datos Actualizados: Al momento de la cita se tomarán nuevos datos biométricos y personales.

Pasos para la Renovación:

Iniciar sesión en la página web oficial del SAIME.

Seleccionar la opción «Cedulación» y luego «Renovar».

Completar los datos personales solicitados (centro de salud, dirección, etc.).

Agendar la cita seleccionando la oficina, fecha y hora.

Asistir el día de la cita con los documentos requeridos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas