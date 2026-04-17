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Banco Central de Venezuela tiene nuevo presidente encargado

By Danny Valdiviezo
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Banco Central de Venezuela tiene nuevo presidente

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Danny Valdiviezo
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Se pudo conocer mediante la presidenta encargada Delcy Rodríguez que el Banco Central de Venezuela tiene nuevo presidente designado. Esto luego de la renuncia de la presidenta del ente financiero del país, Laura Guerra.

Rodríguez anunció ayer la salida de la presidenta del Banco, en su lugar estará Luis Pérez como el máximo encargado del BCV. Desde abril de 2025 estaba Guerra al frente de la presidencia del Banco Central.

Banco Central de Venezuela tiene nuevo presidente encargado

Esta noticia se conoció luego que hace unas horas Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país. Permitiendo nuevamente las operaciones financieras y uso del dólar.

Se pudo conocer que con esta nueva medida del levantamiento de las sanciones, los bancos estatales podrán operar con normalidad. De igual modo, se pudo conocer que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron relaciones con Venezuela.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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