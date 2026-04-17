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El precio del dólar BCV hoy 17 de abril de 2026 nos indica que la divisa oficial llegó a los 480 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 480,25 bolívares y el euro en 565,41 bolívares.

Para este lunes el valor del dólar será de 481,21 bolívares, el euro en 568,51 bolívares.

Mientras que la onza de oro se ha mantenido en un costo de 4.785,89 dólares, el metal precioso ha recuperado en las últimas horas luego de estar cerca de los 4.500 dólares. El gramo continúa en un costo de 164 dólares.

El precio del petróleo se elevó en las últimas horas teniendo un costo de 104,56 dólares por barril y con fluctuaciones cercanas a los 108 durante el día. Esto debido al conflicto existente en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán a Israel.

Ha repuntado el precio del bitcoin teniendo un costo a esta hora de 74.931,56 dólares este estaba sobre los 66 mil dólares pero se ha ido recuperando. Hasta ahora hay muchas consultas sobre el costo del mismo.

Dólar BCV hoy 17 de abril de 2026, Grupo Cisneros invertirá en estos rubros

El Grupo Cisneros, una empresa privada centrada principalmente en medios de comunicación y entretenimiento, planea un fondo de capital de US$ 1.000 millones para invertir en Venezuela. El grupo vuelve a antiguos rubros que había trabajado en el país.

Según publicó Reuters, Adriana Cisneros, CEO del conglomerado de empresas, lo dio a conocer este jueves, durante una conferencia en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Destacó que la firma está buscando invertir en tres o cuatro sectores, que podrían incluir las áreas de agricultura, inmobiliario y de salud.

En el mes de febrero de este año, se dio a conocer que Adriana Cisneros promovía la recaudación de un fondo de capital privado de 1.000 millones de dólares para apoyar la recuperación de Venezuela.

Cisneros, directora ejecutiva de la empresa de inversión del mismo nombre, con sede en Miami, tendría previsto centrarse en sectores como infraestructura, logística, telecomunicaciones y energía.

En ese sentido, el conglomerado de Cisneros aportará una parte del capital no especificada y el resto provendrá de inversores institucionales que han buscado oportunidades para participar

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