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Hay muchos sitios para disfrutar en nuestra entidad, donde tenemos playas, lugares de recreación además para caminar. Es por ello que te recomendaremos algunos sitios para este fin de semana en Carabobo.

Parque Negra Hipólita, este es uno de los lugares imperdibles en Valencia, donde puedes disfrutarlo en grande. Si te gustan los espacios verdes te recomendamos esta visita junto a los tuyos para que tengas un momento de recreación.

Jardín Botánico de Naguanagua, es uno de los sitios también de mucho “verde” y el cual siempre recomendamos visitar. El canto de los pájaros se escucha desde bien temprano en este maravilloso lugar.

Fin de semana en Carabobo en abril

Centro de Valencia, caminar el centro es una de las aventuras que siempre recomendamos. Si tienes que comprar algo lo puedes encontrar en el casco histórico. Hay ventas de helados, ponte ropa cómoda y recórrelo.

Centros comerciales y el cine, si te gusta el cine, hay centros comerciales donde puedes ir este fin de semana tanto el sábado como el domingo. Si andas con niños tienes esa opción también en la Gran Valencia.

Playas y paseos en el Puerto, Puerto Cabello tiene buenas opciones, el Malecón como el Casco Histórico, la Plaza y la Iglesia. Además de otras atracciones como el Fortín Solano, además de Patanemo y las demás playas.

Museo de la Cultura, entra en las opciones del fin de semana el Museo de la Cultura, ubicado en el Paseo Cabriales. Uno de los lugares recomendados para disfrutar un fin de semana con la familia.

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